هنية: لن نعقد أي صفقة تبادل مع إسرائيل إلا حينما نطمئن إلى الثمن

أكد رئيس المكتب السياسي ل​حركة حماس​ ​إسماعيل هنية​، أن حماس لن تعقد أي صفقة أسرى مع ​إسرائيل​، قبل أن تطمئن للثمن الذي سيدفع، قائلا في رسالة بمناسبة ​عيد الفطر​، موجهها للأسرى: "كونوا مطمئنين، لن نعقد أي صفقة إلا حينما نكون مطمئنين إلى الثمن، ومقتنعين بهذا الثمن إن شاء الله".

وقدم هنية التهاني للفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم بمناسبة انتهاء ​شهر رمضان​، وحلول عيد الفطر، وخص بالذكر أهالي الشهداء، والأسرى، والمرابطين بالأقصى، والأهالي بالضفة وغزة، وفلسطينيي الداخل، والشتات، والأمتين العربية والإسلامية.