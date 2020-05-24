توقيف 5 أشخاص في الوزاني بتهمة سرقة أسمدة زراعية

ذكرت معلومات صحافية أن عناصر من مكتب مرجعيون في ​مخابرات الجيش​، أوقفوا 5 أشخاص من التابعية السورية في مشروع زراعي في ​الوزاني​، لاقدامهم على سرقة أسمدة زراعية بقيمة 9000 دولار، وسلموا إلى الشرطة العسكرية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.

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