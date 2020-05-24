مستشفى حاصبيا الحكومي يتسلم جهازي تنفس اصطناعي متطورين

تسلم ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ جهازي تنفس اصطناعي متطورين respirator بهبة مقدمة من ​وزارة الصحة العامة​ تنفيذاً للوعد قطعه ​وزير الصحة​ الدكتور حمد حسن خلال زيارته الاخيرة الى المستشفى. و إن إدارة المستشفى تتقدم بالشكر من معالي وزير الصحة العامة على تخصيصها بهذه الهبة و تعاهد اهلنا الإستمرار بالسعي لتطوير التجهيزات في المستشفى في سبيل خدمة أفضل لأهلنا في حاصبيا والمنطقة.

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