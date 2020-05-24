جورج عقيص: لإقفال قصر عدل زحلة لمدة لا تقل عن أسبوع

دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، في بيان، الى "إقفال قصر عدل زحلة لمدة لا تقل عن أسبوع، اعتبارا من صباح الأربعاء المقبل، بعدما ثبت إصابة أحد عناصر قوى الأمن العاملين في محكمة جزاء زحلة ب​فيروس كورونا​".



واعتبر ان "التدبير المذكور أكثر من واجب وضرورة، اسوة بما تم اتخاذه سابقا من تدبير في ​المحكمة العسكرية​، تمكينا لموظفي ​قصر العدل​ من إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من وضعهم الصحي".

ودعا كلا من ​وزارة العدل​ و​نقابة المحامين​ إلى "التعاون لتمرير هذه المرحلة الدقيقة والحرجة بما يحفظ صحة القضاة والمحامين والموظفين والعناصر الأمنية من جهة، والحقوق من جهة أخرى". كما دعا وزارة الصحة إلى "وضع يدها على الموضوع من الناحية الطبية"، شاكرا محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة على "الإجراءات السريعة التي اتخذها حتى الساعة".

