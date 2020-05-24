بيروت الحكومي: عدد المرضى المصابين بكورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة هو 56

أصدر مستشفى بيروت الحكومي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، مشيراً إلى أن عدد الفحوصات التي اجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة بل 389، في حين أن عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة هو 56.
وأوضح أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة 17، بينما لم تسجل حالات شفاء جديدة.
وأشار إلى أن مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 191، بينما تم إخراج حالة واحدة إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مؤكداً أن لا تسجيل لحالات حرجة جديدة.
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