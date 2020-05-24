وليد خوري:لارتداء كمامة وغسل اليدين والإبتعاد 1.5متر لنتخلص من كورونا

أشار مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الصحية ​وليد خوري​ إلى أن زيادة عدد الإصابات قد لا تستوعبه الأسرة في المستشفيات، معتبرا أننا كنا في تحسن كبير للناحية الطبية في الأشهر القليلة الماضية، ونحن على استعداد أكثر من السابق خصوصا على مستوى ​المستشفيات الحكومية​، وذلك بفضل ​وزارة الصحة​ و​وزير الصحة​ النشيط ​حمد حسن​، وتم العمل على تدريب الطاقم الطبي على التعامل، ويمكننا أن نقول بأننا جاهزون ضمن المعقول لموجة ​كورونا​، ومسيطر عليه تقريبا، ونحتاج التزام المواطن اللبناني".

وأكد خوري في حديث تلفزيوني، أن "هناك ضرورة لارتداء ​الكمامة​، وأرسلنا توصية لوزارة الصحة لإلزامية الكمامة بمناطق الإختلاط بين الناس، لأن الإنتشار لا يمكن ضبطه، وسيتم فرض غرامة لردع المواطن من أجل صحته والصحة العامة، لأن عدم التزام الناس سيرفع عدد الإصابات والوفيات، ولا يمكننا أن نحمل أرقاما عالية جدا، أما الآن فلدينا 67 مريض كورونا في المستشفيات الحكومية و400 حالة نشطة و64 حالة متوسطة، و4 أشخاص فقط في العناية الفائقة، وهذا أمر مطمئن".

وشدد خوري على أن "المواطن اللبناني يمكن أن يوقف التفشي ببساطة عبر ارتداء الكمامة والإبتعاد مسافة متر ونصف وتجنب الإحتكاك وغسل اليدين باستمرار، وبالتالي فعلى المواطن اللبناني الإلتزام بالتوصيات لأنها ليست صعبة ولا مستحيلة، ويمكننا محاصرة الفيروس والقضاء عليه"، معتبرا أننا في المرحلة الرابعة قريبا، كنا خائفون بالمرحلة الثالثة، لأن مصادر الإصابة تحاصرت، بحكم التفلت، ونتمنى أن يمر الأسبوع القادم على خير من دون تسجيل إصابات مجهولة المصدر".