وفاة طفل في التبانة ذكر ذووه أنه وقع عن أرجوحة

ذكرت معلومات صحافية أن الطفل عمر ر. (مواليد العام 2018)، نقل إلى ​المستشفى الإسلامي​ في مدينة ​طرابلس​، حيث ما لبث أن فارق الحياة، وذكر ذووه أنه وقع عن أرجوحة. وقد شيع مساء في منطقة التبانة، فيما بدأت القوى الأمنية التحقيقات اللازمة في الحادثة.

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