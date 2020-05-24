وصول نحو 400 مهاجر إلى سواحل صقلية

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روما: وصل نحو 400 مهاجر الأحد الى سواحل جزيرة صقلية جنوب إيطاليا، وفق ما أفادت وكالة "أنسا" للأنباء نقلاً عن الشرطة الوطنية.

وكان المهاجرون يستقلون قاربا أنزلهم على بعد بضعة أمتار من الشاطئ الواقع في جنوب صقلية، قبل أن يعود أدراجه، وفق "أنسا".

وعمليات البحث جارية عن القارب بواسطة مروحيات وسفن خفر السواحل.

وفرّ المهاجرون الذين نزلوا الى الشاطئ في مجموعات صغيرة، وطلبوا أحياناً المياه أو الصعود في السيارات، كما أفادت صحيفة "أغريينتو نوتيتزي" المحلية، فيما جلس آخرون تحت الأشجار لأخذ قسط من الراحة.

وهذه المرة الأولى منذ سنوات ينزل فيها هذا العدد الكبير من المهاجرين على سواحل صقلية. وفي المقابل، غالباً ما تشهد السواحل الإيطالية وصول مهاجرين لكن بأعداد أقل.

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وقد وصل 52 شخصاً، غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء، الأحد إلى جزيرة لينوزا على مقربة من لامبيدوزا جنوب صقلية، وفق السلطات الإيطالية. وكانوا على متن قارب طوله 10 أمتار.

ووصل السبت نحو 20 شخصاً على متن قارب مطاط الى شاطئ مارسالا في شرق صقلية بينما كان سكان يمارسون السباحة. ووصل ستة تونسيين بقارب صغير إلى لامبيدوزا السبت، فيما عثر على نحو 40 آخرين قرب ساحل الجزيرة ورافقهم خفر السواحل حتى الميناء.

وللمرة الأولى منذ بدء رفع العزل في إيطاليا، وصل سبعة أشخاص على متن قارب مساء الجمعة الى جزيرة سردينيا.

ووفق أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، وصل حتى 22 أيار/مايو 4445 مهاجراً إلى إيطاليا منذ مطلع العام.