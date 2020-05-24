شكرا لقرائتكم خبر عن 193 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بوزارة الصحة الجزائرية الدكتور جمال فورار اليوم، تسجيل 193 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي إلى 8306 حالة مؤكدة. وقال فورار في بيان: "إنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات الى 600 حالة" موضحاً أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع الى 4578 من بينها 152 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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