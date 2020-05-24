شكرا لقرائتكم خبر عن 37ر5 مليون إصابة و 341 ألفا و513 وفاة بكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

بلغت حصيلة الإصابات في العالم جراء فيروس كورونا المستجد خمسة ملايين و371 ألفا و318 شخصا حتى مساء اليوم الأحد.

جاء ذلك حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض (كوفيد19-) الذي يسببه فيروس كورونا 341 ألفا و513 شخصا.