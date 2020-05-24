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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كابول تفرج عن ألفي معتقل من طالبان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
أطلق الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، آلية الإفراج عن نحو 2000 معتقل من طالبان في ”بادرة حسن نية“، ردا على إعلان المتمردين وقفا لإطلاق النار لـ3 أيام، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.
وكتب المتحدث صديق صديقي على موقع ”تويتر“، أن ”الرئيس غني أطلق اليوم آلية للإفراج عما يصل إلى ألفين من سجناء طالبان، في بادرة حسن نية ردا على إعلان طالبان وقفا لإطلاق النار خلال عيد الفطر“.
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