زياد الحواط: لنعد إلى ميثاقية إميل إده علها تنقذ لبنان

أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "إذا كانت ميثاقية ​بشارة الخوري​ و​رياض الصلح​ لم تعد صالحة لدى البعض، فلنعد إلى ميثاقية إميل اده، علها تخدم وتنقذ لبنان واللبنانيين وتسهل حياتنا جميعا، حيث تسود دولة العدالة والقانون والعلم والثقافة ويسيطر مبدأ النزاهة والشفافية".

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