ذكّرت الامانة العامة لمجلس الوزراء بـ"مضمون المذكرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٠/١٤ لناحية أيام التعطيل الرسمي لمناسبة حلول ​عيد الفطر​ السعيد، والتي حددت بأيام الأحد والاثنين والثلاثاء، استناداً إلى إعلاني ​دار الفتوى​ و​المجلس الشيعي​ الاعلى لبدء شهر شوال وأيام العيد".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء: الإثنين والثلاثاء يومي تعطيل رسمي بمناسبة الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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