أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة عشرون بينهم نساء وأطفال في انفجار في بيداوة التي تبعد حوالى 250 كلم شمال غرب مقديشو، وذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر.
وأفاد المسؤول في الشرطة محمد مختار، في اتصال مع "فرانس برس"، بأن "المعلومات الاولية التي تلقيناها تفيد بانتشال جثث خمسة أشخاص في مكان الانفجار وإصابة أكثر من عشرين آخرين"، موضحاً أن بين الضحايا "نساء وأطفالا" و"حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في أي لحظة لأن بعض الاشخاص اصيبوا بجروح بالغة".
ولم تتبن أي جهة الاعتداء حتى الآن، لكن الصومال تتعرض عادة لهجمات يشنها المتمردون في حركة "الشباب الإسلامية" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، كما ينشط أيضا تنظيم "داعش" في الصومال.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 قتلى و20 جريحاً على الأقل بانفجار استهدف احتفالا بعيد الفطر بالصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.