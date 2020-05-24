القومي: لانتفاضة فلسطينية رابعة ببرنامج نضالي مرتكزه الكفاح المسلح ضد

استنكرت عمدة الإعلام في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ "الإعتداءات الوحشية على ال​فلسطين​يين من عمليات القتل والاعتقال التي ينفذها ​الجيش الإسرائيلي​ وقطعان المستوطنين، هي نهج يتبعه العدو منذ احتلاله لفلسطين، حيث ارتكب مئات وعشرات الاعتداءات في مناطق فلسطينية، وواضح أن التصعيد العدواني الارهابي المرتفع الوتيرة يندرج في سياق تنفيذ وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بضم أجزاء من ​الضفة الغربية​ ونهر ​الأردن​، الأمر الذي يجب التصدي له بكل وسائل القوة وعناصرها".

واعتبر القومي في بيان أن "مخطط ضمّ أجزاء اضافية من الضفة الغربية ونهر الأردن إلى الاحتلال، يلقى دعماً أميركيا، لأنه الأساس ب​صفقة القرن​ المشؤومة لتصفية المسألة الفلسطينية، هذه الصفقة التى تعمل ​الولايات المتحدة​ الأميركية لفرضها، بالاشتراك مع انظمة التطبيع العربية التي تفرض ايقاعها التطبيعي على ما يسمى ​جامعة الدول العربية​ التي باتت فلسطين خارج نطاق اهتماماتها"، مؤكدةً أنه "أمام هذا التحدي الخطير، لا يمكن الركون الى المواقف الأوروبية الرافضة لمخطط الضمّ، لأن دول ​الاتحاد الأوروبي​ لم تتخذ بعد خطوات ملموسة تؤكد من خلالها فاعلية موقفها الرافض. لذلك ندعوها لترجمة مواقفها لأفعال، بمواجهة المخطط الصهيوني الذي ستترتب عليه تداعيات خطيرة جداً".

واعتبر القومي أن "الانسحاب من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الولايات المتحدة إسرائيل، يصب بالاتجاه الصحيح وإن جاء متآخراً، وإننا ندعو ​السلطة الفلسطينية​ لتنفيذ هذا القرار دون تردد، علماً أنّ العدو لن يرتدع عن تنفيذ مخططاته، ما يحتم على ​القوى الفلسطينية​ كافة تنسيق جهودها لاعادة الاعتبار لخيار المقاومة والكفاح المسلح بوصفه الخيار الأوحد والأنجح لردع إسرائيل واسقاط صفقة القرن وتحرير أرض فلسطين".

وأكد أن "الموقف الأردني الواضح رفضاً لمخطط الضم الصهيوني، يجب أن يعزّز باعلان واضح ينهي اتفاق وادي عربة، وذلك بموازاة تنسيق المواقف بين دول المشرق، تأسيساً للتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها، وإقامة مجلس تعاون مشرقي للتعاون الإقتصادي، يكون مقدمة لوحدة الموقف والسياسات على كل الصعد"، كما على ابناء ​فلسطين المحتلة​ "استنهاض الهمم والقيام بانتفاضة فلسطينية رابعة، بموازرة من القوى الفلسطينية كافة وعلى اساس برنامج نضالي مرتكزه الكفاح المسلح ضد اسرائيل، كما إننا ندعو الشعوب العربية كافة الى دعم نضال ابناء شعبنا في فلسطين بكافة السبل والوسائل، وممارسة كل اشكال الضغط لمحاصرة الأنظمة العربية المطبعة مع العدو الصهيوني والتي تتآمر على فلسطين".