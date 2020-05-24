النشرة: اطلاق نار خلال اشكال فردي في مخيم عين الحلوة دون وقوع إصابات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان اشكالا فرديا، وقع في سوق الخضار داخل ​مخيم عين الحلوة​ وتخلله ​اطلاق نار​ في الهواء من سلاح "بون باكشن"، ولم يفد عن وقوع اصابات ودخلت القوة المشتركة الفلسطينية على خط تطويق ذيوله.

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