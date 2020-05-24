سلطات الولايات المتحدة تعتزم إغلاق حدودها مع البرازيل بسبب كورونا

أعلنت الإدارة الأميركية، أنها تعتزم حظر دخول أراضيها على المسافرين القادمين من البرازيل، التي تحتل المركز الثاني عالميا من حيث إصابات فيروس كورونا، حيث أن مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، أن البيت الأبيض سيصدر قرارا بهذا الشأن اليوم الأحد.
وأمل أوبراين "أن يكون قرارا مؤقتا، ولكن بسبب الوضع في البرازيل سنتخذ كل خطوات ضرورية لحماية الشعب الأميركي"، معتبرا أن "الولايات المتحدة ستنظر في فرض قيود مماثلة على القادمين من دول أخرى في أميركا اللاتينية تواجه أزمة كورونا".
وأصبحت البرازيل يوم الجمعة الماضي الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا من جاحة كورونا، بعد الولايات المتحدة. وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل 347398 حالة، مقابل 1626258 إصابة في الولايات المتحدة، منها 97149 وفاة.
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