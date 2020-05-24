تسجيل 50 وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا باستثناء إقليم لومبارديا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الأحد، عن تسجيل 50 وفاة جديدة جراء ​فيروس كورونا​ المستجد خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 32785 حالة وفاة، حيث يمثل عدد الوفيات انخفاضا بأكثر من الضعفين مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق 119 وفاة، فقد أشارت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إلى أن هذا الرقم لا يضم الوفيات في إقليم لومبارديا، وهي المنطقة الإيطالية الأكثر تضررا بالوباء.

وأكدت الوكالة تسجيل 531 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 229858، بما في ذلك 56594 حالة نشطة، بينها 553 مريضا في العناية المركزة. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في ​إيطاليا​ حتى الآن 140479 شخصا، وخضع نحو 2.2 مليون من مواطني البلاد الذين يصل عددهم إلى نحو 60 مليونا لفحص كورونا.