الصحة الجزائرية: تسجيل 8 وفيات و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ​الجزائر​ية عن تسجيل 8 وفيات و193 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، كما أعلنت السلطات الصحية الجزائرية عن إصابة الفنان الكوميدي والمسرحي الجزائري حكيم دكار بالفيروس، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، حيث يخضع دكار حاليا للعلاج في أحد مستشفيات مدينة قسنطينة شرق البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية في الجزائر اليوم الأحد عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 8306 حالة، بعد تسجيل 193 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 600 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس لليوم.