قائد الجيش الإيراني يتفقد مصابي حادث سفينة "كنارك"

أفادت وسائل إعلام في إيران، عن أنه قام القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، بتفقد مصابي حادث السفينة اللوجستية "كنارك"، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر في البلاد، مشيرةً إلى أن "القائد العام للجيش الإيراني اطلع على سير علاج جرحى حادث السفينة، متمنيا للجميع الشفاء العاجل".
وتعرضت السفينة اللوجستية "كنارك" لحادث خلال تمرين للقوة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مياه خليج عمان جنوب شرق البلاد، و أدى الحادث إلى مقتل 19 من طاقمها و إصابة 15 آخرين بإصابات مختلفة.
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