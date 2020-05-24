جونسون: نحن في وضع يسمح لنا بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده في وضع يسمح لها بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي، الذي فرض نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه يريد إعادة الأطفال إلى المدارس في 1 حزيران.
وفي حين لفت جونسون إلى أننا "سنبقي على التباعد الإجتماعي عند إعادة فتح المدارس"، كشف أن هناك مؤشرات على إمكانية التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا هذه السنة.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تسجيل 118 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بلاده، خلال آخر 24 ساعة مقابل 282 وفاة أمس، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 36793 حالة.
وكانت السلطات الصحية البريطانية قد أعلنت، السبت، عن تسجيل 282 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 351 وفاة في اليوم السابق.
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