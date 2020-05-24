سفير إيران بفنزويلا:عدم اعتراض ناقلات النفط لن يصيب الأميركيين بارتجاجات دماغية

عقب السفير ال​إيران​ي لدى ​فنزويلا​ حجة الله سلطاني، على قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، عدم اعتراض ​السفن الإيرانية​ المحملة ب​النفط​ إلى فنزويلا.

وقال في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: "نحمد الله أن ترامب ومستشاريه أدركوا في النهاية أنه في حال احترام القواعد الدولية واتخاذ قرارات منطقية وعقلانية، فلن يصابوا لا هم ولا جنودهم بارتجاجات دماغية خفيفة، نأمل أن تستمر القرارات المنطقية كهذه واحترام حقوق الشعوب في العالم بما فيها إيران وفنزويلا".

وأعلنت ​السفارة الإيرانية​ في كاراكاس، أن أول ناقلة من أسطول مؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية وصلت إلى فنزويلا.