أبو الغيط: حل الأزمة الليبية فقط بالحوار السياسي

دعا الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، مجددا إلى الإيقاف الفوري للعمليات القتالية في ​ليبيا​، وحقن دماء الليبيين، مطالبا للأطراف الليبية بالتخلي عن الخيار العسكري، والالتزام بوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، والانخراط في حوار سياسي تحت رعاية ​الأمم المتحدة​.

وشدد على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة القائمة خاصة، وأن التطورات كلها أظهرت عدم قدرة أي طرف على فرض حلول قسرية أو منفردة، تفضي إلى تحقيق الأمن أو بسط الاستقرار على كامل الأراضي الليبية.

وجدد أبو الغيط مناشدته للقيادات الليبية، بالاستجابة للنداءات الدولية وجهود البعثة الأممية في ليبيا الرامية إلى استئناف عملية التفاوض بين ​حكومة الوفاق​ الوطني و"​الجيش الوطني​ الليبي"، معبرا عن شديد الانزعاج "إزاء تزايد التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والتي تعتبر جميعها وبغض النظر عن دوافعها مرفوضة ومدانة وفق القرارات المتعددة التي سبق أن اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في هذا الخصوص".