شكرا لقرائتكم خبر عن "السلطان الفاجر".. عبقرية منشورات الثورة فى وثائقيات شريف عارف "حقيقة فى دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفى شريف عارف اليوم فى حلقاته الوثائقية "حقيقة فى دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعى، جانباً من التنظيمات السرية التى كانت موجودة فى مصر مع مطلع القرن العشرين.

ويقول شريف عارف إنه مع انطلاق شرارة ثورة 1919 تفجرت عبقرية المصريين فى شتى المجالات، وهو ما أثمر عن حركة ثورية قدمت العديد من الابداعات ومنها " منشورات الثورة " التى كانت تصدر عن التنظيم السرى للثورة الذى كان يقوده عبد الرحمن بك فهمى.

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ويضيف شريف عارف: أن من بين تلك المنشورات منشور بعنوان " أين السلطان ؟"، وهو موجه ضد الملك فؤاد (السلطان وقت اندلاع الثورة) ووصفه له بـ"الفاجر". وتحدث المنشور عن نزوات السلطان التى وصلت الى حد الشذوذ، وأنه بعيد عما يحدث لشعبه.

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفى بصحيفة " المصرى اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان فى ملفات البوليس السياسي" و"26 يناير.. حريق القاهرة مدبرون ومنفذون"، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفى، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضى على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق فى المجلد التذكارى والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .