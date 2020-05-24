شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اللجنة الدينية بالبرلمان يطالب بمعاقبة المخالفين لقرار إلغاء صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، الحكومة ووزارة الأوقاف بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة تجاه من خالف تعليمات الدولة بشأن صلاة عيد الفطر والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحد من معدل الإصابات.

ولفت أمين سر دينية البرلمان، إلى أن ما حدث من قبل البعض بمخالفة الإجراءات الاحترازية وإقامة صلاة العيد يعد ظاهرة فردية وليست حالة جماعية، مؤكدا أننا لدينا أكثر من 150 ألف مسجد وزاوية على مستوى الجمهورية ومن المؤكد التزام الغالبية العظمى بذلك .

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وشدد أنه كان من المتوقع ظهور من يرتدون ثوب الأوصياء على الدين والمزايدة بإقامة الصلاة ومخالفة ما أكدت عليه الدولة بإلغاء إقامتها، مشيرا إلى أنه لابد كافة الجزاءات العقابية للائمة الذين خالفوا والتى تشمل إنهاء الخدمة وفق إعلان وزارة الأوقاف مسبقا وتوقيع عقوبة خرق التدابير الاحترازية .

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر فيه فرار أحد الأئمة بعد مداهمة الشرطة لتجمع مواطنين كان ينوى إمامته لصلاة العيد فى مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

وكانت وزارة الأوقاف أقرت إلغاء صلاة عيد الفطر بالساحات، مؤكدة أنه سيتم بث صلاة عيد الفطر لمبارك من مسجد السيدة نفيسة، رضى الله عنها، بحضور 20 مصليا تحددهم وزارة الأوقاف، ويلقى الخطبة الشيخ يسرى عزام، أحد أئمة الوزارة المتميزين.