محافظ القليوبية يتابع حظر التجول وحملة إزالة الباعة الجائلين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاءالدين:

أجرى محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، اليوم الأحد، جولة تفقدية شاملة لكل القطاعات بمدن المحافظة، لمتابعة منظومة النظافة، وإزالة الإشغالات، وحظر التجوال.

شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة لرفع تجمعات وتراكمات بؤر القمامة بالشوارع الرئيسية، والفرعية، والميادين العامة، وإزالة كافة الإشغالات بنطاق المحافظة، والتواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

شارك في الجولة، الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

بدأ المحافظ اليوم جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي، وعزبة السوق، وحرم الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وجرى إزالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل، وجرى تحرير محاضر لكل المخالفين.

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كما اشتملت الجولة أيضًا على حملة للنظافة، وإزالة الإشغالات بمدينة بنها، من بينها إزالة مكان لبيع هياكل السيارات بمنطقة عزبة البرنس، وإزالة إشغالات بمنطقة وابور الثلج والمنشية، وخلف محطة القطار.

كما تابع المحافظ الجولة بتفقد شوارع مدينة شبرا الخيمة بحي شرق، حيث تفقد سوق الأحد خلف شارع نادي البلاستيك، وأصدر تعليمات بتطويره وإزالة تراكمات القمامة به أولاً بأول، ومراعاة المظهر الحضاري للمنطقة بالكامل.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة بمدينة شبرا الخيمة شارع أحمد عرابي، حيث جرى ضبط عدد من أصحاب المحلات التي خالفت قرار رئيس مجلس الوزراء وعدم الغلق، وجرى تحرير محاضر لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتسليمهم لقسم أول شبرا الخيمة.

كما جرى ضبط أحد المخالفين لعمل منطقة لملاهي الأطفال بالمخالفة، وجرى تحرير محضر بالمخالفة أيضا ومصادرة الأجهزة والمعدات بالملاهي.

ووجه المحافظ خلال جولته اليوم السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة خلال أيام عيد الفطر المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين، ضمن خطة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن إغلاق الكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية، ومتابعة إغلاق المحال التجارية والمولات ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وناشد المواطنين بالبقاء في منازلهم هذا العيد حرصًا على صحتهم وسلامتهم وللوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه جرى توفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية، وتوفير الكميات المناسبة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، كما سيتم تكثيف الحملات التموينية خلال أيام عيد الفطر المبارك لضبط الأسواق والأسعار.​