حصيلة كورونا في العالم تتجاوز 5.37 مليون إصابة وأكثر من 341 ألف وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

بلغت حصيلة الإصابات في العالم، جراء فيروس كورونا المستجد، خمسة ملايين و371 ألفا و318 شخصا، حتى مساء اليوم الأحد.

جاء ذلك حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.

كما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا 341 ألفا و513 شخصا.