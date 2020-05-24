الجزائر تسجل 8 وفيات و193 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)

أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 8306 حالات إصابة، و600 وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 193حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 4578 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من الواحدة ظهرا إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، خلال أيام عيد الفطر المبارك.