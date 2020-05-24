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جونسون يدعم مستشاره وسط ضغوظ تطالبه بالاستقالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يدعم مستشاره دومينيك كامينجز الذي يتعرض لضغوط تطالبه بالاستقالة بسبب سفره خلال إجراءات العزل العام عقب ظهور أعراض فيروس على زوجته.

وأضاف جونسون، في مؤتمر صحفي "أعتقد أنه تصرف على نحو مسؤول وقانوني من جميع النواحي".

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