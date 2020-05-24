جنوب أفريقيا تدرس إعادة فتح معظم شركاتها بنهاية مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج - (د ب أ)



تخطط جنوب أفريقيا، لإعادة فتح معظم شركاتها بحلول نهاية الشهر الجاري، وذلك في ظل مسودة مقترحات حكومية تهدف لإنعاش الاقتصاد بعد إغلاق دام شهرين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن الرئيس سيريل رامافوزا، سيوجه كلمة للأمة في وقت لاحق من اليوم الأحد، بعد أن عقد محادثات مع ممثلي عدة قطاعات خلال الأسبوعين الماضيين وسط مناقشات مكثفة حول كيفية إعادة فتح الاقتصاد.

وتم إغلاق نشاط الشركات في البلاد في 27 مارس لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وسجلت جنوب أفريقيا حتى مساء اليوم 21 ألفا و343 إصابة بفيروس كورونا و407 وفيات، حسب موقع "وورلد ميترز".