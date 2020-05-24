ضاحي خلفان: إذا سيطر أردوغان على طرابلس فمصر ودول الشمال الأفريقي في قمة الخطر

وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، نصيحة إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، قال فيها: "نصيحتي للسراج أن يحكم العقل ولا يحكم أردوغان.. ليبيا عربية".

وتابع: "غزاة الترك لن يحققوا إلا الندامة، والجيش الوطني الليبي جنح إلى السلم، لكن مليشيات أردوغان رفضت السلم"، مضيفا: "من يريد الخير ليبيا يرحل دواعش أردوغان ويجنح إلى السلم".

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وقال في تدوينة أخرى: جيش وطني ليبي يقاتل المحتل التركي.. ومليشيات سورية داعشية تقاتل من أجل احتلال طرابلس من قبل أردوغان"، مضيفا: "إذا سيطر أردوغان على طرابلس فمصر ودول الشمال الأفريقي في قمة الخطر".

وتابع في تدوينة أخرى: "الخليفة العثماني مصر على إسقاط الأنظمة العربية فهو جوكر اللعبة في ثورات الربيع العربي".