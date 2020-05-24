السفير الأمريكي لدى برلين بصدد الاستقالة

أفادت وسائل إعلام ألمانية اليوم الأحد، بأن سفير الولايات المتحدة لدى برلين ريتشارد جرينيل، سيترك منصبه قريبا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت وكالة الأنباء الألمانية DPA أنغرينيل (53 عامًا) ينوي تقديم الاستقالة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، بعد أكثر من عامين من توليه المنصب.
ورجحت الوكالة أن نائبة رئيسالبعثة الدبلوماسية الأمريكية، روبين كوينفيل، قد تتولى مهام السفير مؤقتًا.
وتولى جينيل، وهو متحوّل جنسيًا، في فبراير الماضي منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، لكن مجلس الشيوخ صادق مؤخرًا على تعيين النائب الجمهوري جون راتكليف لهذا المنصب بشكل دائم.
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