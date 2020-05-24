حصيلة كورونا عالميًا 5.37 مليون إصابة و 341513 وفاة

بلغت حصيلة الإصابات في العالم جراء فيروس كورونا المستجد خمسة ملايين و371 ألفًا و318 شخصًا حتى مساء اليوم الأحد. حتى مساء اليوم الأحد. جاء ذلك حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية. بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية. كما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض (كوفيد19-) الذي يسببه فيروس كورونا 341 ألفًا و513 شخصًا.

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