العراق يُسجل 7 إصابات جديدة بكورونا في أربيل

أعلنت دائرة صحة محافظة أربيل بالعراق، تسجيل 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في المحافظة.

وذكرت الدائرة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في

أربيل بلغ 250 حالة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد أعلنت أمس، تسجيل 308 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة في عموم العراق.