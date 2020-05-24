وفاة طبيب فلسطيني بكورونا في روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد،وفاة طبيب فلسطيني جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد في روسيا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المتوفى هو طبيب الأطفال، جمال محمد خير الله، 64 عاماً،وتم تسجيل إصابته بفيروس كورونا، مبينة أنه "وافته المنية وهو على رأس عمله".
وأفادت الوزارة بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا بين أبناءالجالية الفلسطينية في روسيا، يوم 30 أبريل الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مع رصد 9 حالات تعاف جديدة في محافظة الخليل.
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