ترامب يكشف عن شخص يساعده في إدارة حسابه على تويتر

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعين بخدمات مساعدين في إدارة حسابه الرسمي على موقع "تويتر" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأوضح ترامب المعروف بأنشطته المكثفة في "تويتر"، في حديث لبرنامج FullMeasure التلفزيوني اليوم الأحد، أنه ينشر تغريداته بنفسه ليلا وفي الصباح الباكر، لكن

جدول أعماله طيلة النهار مكثف جدا.

وأكد ترامب أنه في هذه الساعات يملي تغريداته على مساعدين كي ينشروها، مضيفا: "لدي سيد اسمه دان، وهو يؤدي عملا رائعا".