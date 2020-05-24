كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعين بخدمات مساعدين في إدارة حسابه الرسمي على موقع "تويتر" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأوضح ترامب المعروف بأنشطته المكثفة في "تويتر"، في حديث لبرنامج FullMeasure التلفزيوني اليوم الأحد، أنه ينشر تغريداته بنفسه ليلا وفي الصباح الباكر، لكنجدول أعماله طيلة النهار مكثف جدا.
وأكد ترامب أنه في هذه الساعات يملي تغريداته على مساعدين كي ينشروها، مضيفا: "لدي سيد اسمه دان، وهو يؤدي عملا رائعا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يكشف عن شخص يساعده في إدارة حسابه على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.