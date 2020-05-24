اخبار العالم

ترامب يكشف عن شخص يساعده في إدارة حسابه على تويتر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعين بخدمات مساعدين في إدارة حسابه الرسمي على موقع "تويتر" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وأوضح ترامب المعروف بأنشطته المكثفة في "تويتر"، في حديث لبرنامج FullMeasure التلفزيوني اليوم الأحد، أنه ينشر تغريداته بنفسه ليلا وفي الصباح الباكر، لكن

جدول أعماله طيلة النهار مكثف جدا.

 

وأكد ترامب أنه في هذه الساعات يملي تغريداته على مساعدين كي ينشروها، مضيفا: "لدي سيد اسمه دان، وهو يؤدي عملا رائعا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يكشف عن شخص يساعده في إدارة حسابه على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا