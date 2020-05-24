"كورونا" حول العالم... الوفيات تتجاوز 342 ألف حالة

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة «بلومبرغ» للأنباء بشأن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» ارتفاع حالات الوفاة بالفيروس حتى اليوم الأحد إلى 342061 حالة.



وبحسب البيانات فإن الاصابات عالمياً بلغت 5 ملايين و345 ألف و785 حالة.



يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت تقارير سابقة أن البلدان التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي: البرازيل (1001 حالة وفاة جديدة) والولايات المتحدة (989) والمكسيك (479).



والولايات المتحدة التي سُجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير (شباط) هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء "كوفيد – 19" سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات، إذ إنّها سجّلت وحدها 1590225 مصاباً توفي منهم 95490 شخصاً وتماثل 289418 مصاباً للشفاء.



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