كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الجزائري: رفع الحظر الصحي ضرورة لابد منها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، أن رفع الحظر الصحي الذي فرضه فيروس كورونا ضرورة لابد منها.

وأوضح "بن بوزيد"، خلال تصريحاته، اليوم الأحد، أنهم مستعدون لرفع الحظر الصحي بعد انخفاض عدد الإصابات والوفيات والتزام المواطن بالإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن قطاع الصحة سيكون لديه محاور أساسية وأولويات بعد رفع الحجر الصحي، منها بالتكفل بالأمهات الحوامل، من خلال اللجوء الى توقيع اتفاقية بين المستشفيات التابعة للقطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحسين التكفل بالحوامل عبر كل مناطق الوطن وضع حد لهذه الوضعية". وأضاف أنه سيتم افتتاح عدد من مراكز معالجة السرطان في أنحاء مختلفة، مع إعادة بعث لجان الوقاية والعلاج الخاصة بمكافحة السرطان ، مشيرا إلى أنه سيتم القيام بدراسات حول كل أنواع المواد الغذائية المستوردة، بالنظر الى أن البعض منها قد يكون عاملا من عوامل الإصابة ببعض أنواع السرطان في الجزائر"، مبرزا في ذات الوقت أهمية مشاركة كل القطاعات في هذا المجال. وأكد أن كل الخلل الذي يعاني منه قطاع الصحة سيحل بعد تشكيل الوكالة الوطنية لليقظة الصحية التي ستلعب دورا هاما في إصلاح القطاع الصحي.