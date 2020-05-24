كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الجزائري: رفع الحظر الصحي ضرورة لابد منها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "بن بوزيد"، خلال تصريحاته، اليوم الأحد، أنهم مستعدون لرفع الحظر الصحي بعد انخفاض عدد الإصابات والوفيات والتزام المواطن بالإجراءات الوقائية.
وأشار إلى أن قطاع الصحة سيكون لديه محاور أساسية وأولويات بعد رفع الحجر الصحي، منها بالتكفل بالأمهات الحوامل، من خلال اللجوء الى توقيع اتفاقية بين المستشفيات التابعة للقطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحسين التكفل بالحوامل عبر كل مناطق الوطن وضع حد لهذه الوضعية".
وأضاف أنه سيتم افتتاح عدد من مراكز معالجة السرطان في أنحاء مختلفة، مع إعادة بعث لجان الوقاية والعلاج الخاصة بمكافحة السرطان ، مشيرا إلى أنه سيتم القيام بدراسات حول كل أنواع المواد الغذائية المستوردة، بالنظر الى أن البعض منها قد يكون عاملا من عوامل الإصابة ببعض أنواع السرطان في الجزائر"، مبرزا في ذات الوقت أهمية مشاركة كل القطاعات في هذا المجال.
وأكد أن كل الخلل الذي يعاني منه قطاع الصحة سيحل بعد تشكيل الوكالة الوطنية لليقظة الصحية التي ستلعب دورا هاما في إصلاح القطاع الصحي.
واحتفل ملايين الجزائريين، اليوم الأحد، بأول أيام عيد الفطر المبارك، بدون المظاهر التقليدية للاحتفال بهذه المناسبة الدينية، التي تأتي وسط انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.
وخلال أيام العيد زادت السلطات الجزائرية ساعات حظر التجوال المفروض في إطار الحجر الصحي، ليصبح من الساعة 1 ظهرا حتى السابعة من صباح اليوم التالي، مع الحظر الشامل لحركة السيارات والدراجات النارية في كافة الولايات على مدار اليوم، بعد أن كان طوال شهر رمضان من الساعة 5 مساء إلى 7 صباحا.
ولم يتمكن الجزائريون من قضاء العيد مع الأسر خاصة من سكان الولايات البعيدة الذين يعملون في العاصمة، والذي يحرصون على السفر لقضاء أسبوع العيد مع ذويهم، إلا أنه هذا العام لم يتمكنوا من ذلك نظرا لوقف كافة المواصلات ووسائل النقل الجماعي بسبب الكورونا.
كما خلت شوارع الجزائر العاصمة من السيارات في أول أيام عيد الفطر، في التزام تام من المواطنين، وسط وجود ملحوظ لقوات الشرطة في الشوارع لضبط المخالفين.
وغابت العديد من مظاهر عيد الفطر مثل شراء الملابس الجديدة، حيث إن المحلات مغلقة في إطار الحجر الصحي، بينما ظهرت حلوى العيد على استحياء في بعض محلات المواد الغذائية والحلويات.
وهنأ الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مواطنيه بعيد الفطر في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الجزائري، أكد فيها ضرورة الالتزام بتدابير الحجر الصحي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، للتعجيل بانتهاء هذه الأزمة الصحية التي تجتاح العالم كله.