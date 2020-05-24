إسبانيا تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بـ كورونا إلى 235772

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 235772.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28752.

ويذكر أن أعلن رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، السبت، أن البلاد ستفتح مجددًا للسياحة الدولية اعتبارًا من يوليو المقبل.

تخرج إسبانيا من واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في أوروبا، والتي تم تنفيذها في 14 مارس، كما أوردت وكالة "رويترز".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.