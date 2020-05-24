كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بومبيو: وقف إطلاق النار في أفغانستان فرصة للمفاوضات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إعلان وقف إطلاق النار بأفغانستان خلال عيد الفطر، فرصة قوية للتغلب على العقبات والتحرك بشكل عاجل للمفاوضات الداخلية التي تنهي الحرب داخل أفغانستان .

وأعلنت حركة طالبان الأفغانية، أمس السبت، وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر الثلاثة اعتبارا من الأحد، وهو ما رحب به الرئيس الأفغاني، وطالب الأمن بالالتزام به طوال.

وفي الأيام الأخيرة، زادت وتيرة العنف بعد هجوم دموي في كابول دفع الحكومة الأفغانية لإصدار أمر للقوات بالتحول إلى سياسة الهجوم.

وخلال هذه الفترة، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مواقع متفرقة في البلاد، بينها تابعة لقوات الأمن.

والخميس الماضي، دعت الولايات المتحدة، الأطراف الأفغانية إلى "خفض العنف"، بعد جولة مكوكية من جهود سلام تبدو متداعية على نحو متزايد.

وقال زلماي خليل زاد، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان، إنه طالب جميع الأطراف بخفض العنف.

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واجتمع خليل زاد، المولود في أفغانستان ومهندس اتفاق فبراير مع طالبان، مع قيادات من الحركة، الأربعاء الماضي، بعد ساعات من اجتماعه مع الرئيس أشرف غني ومنافسه السابق عبدالله عبدالله.