كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تؤسس نموذجا رائدا لمواجهة الأزمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسست دولة الإمارات، نموذجًا رائدًا لمواجهة الأزمات خلال تعاملها مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وذلك بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة وجهود كافة الجهات المعنية في الدولة والعاملين فيها من مواطنين ومقيمين من أجل صون صحة وسلامة ومختلف أفراد المجتمع.

وأوضح تربويون، أن المسؤولية الجماعية يجب أن تكون شعارا للمرحلة المقبلة من أجل صون المكتسبات والإنجازات التي تحققت منذ بداية الأزمة والمضي قدما في جهود احتوائها والخروج منها ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة بمختلف القطاعات

وأشار الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد الخامس – أبوظبي، إلى أن دولة الإمارات قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة وعزيمة وإرادة أبنائها وكافة المقيمين على أرضها فما تم اتخاذه من تدابير احترازية ووقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد لتعزيز صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع يؤتي ثماره على أرض الواقع ويتطلب منا جميعا التعاضد والتآزر من أجل تجاوز هذه المرحلة.

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وقال المزروعي، إن حديث محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حول ضرورة تعاون كافة أفراد المجتمع خلال المرحلة المقبلة والالتزام بالإجراءات الوقائية التي تفرضها كافة الجهات المعنية تشكل منهاج عمل لعبور المرحلة المقبلة ويجب على الجميع التقيد بها وتقديم نموذج متميز للمسؤولية الجماعية.

ولفت المزروعي، إلى أن دولة الإمارات تعاملت باحترافية كبيرة مع هذه الأزمة وحرص الجميع منذ بدايتها على أداء دوره على الوجه الأكمل فمن جانبنا عملنا على تعزيز قنوات التعلم الذكي في الجامعة لضمان مواصلة أداء رسالتنا التعليمية بنفس الجودة وقمنا بتعزيز قنوات التعلم عن بعد وكان من ثمارها على سبيل المثال مناقشة أول رسالة دكتواره عن بعد لأحد طالبات الجامعة.

وأضاف أن دولة الإمارات ستخرج من تأثيرات فيروس "كورونا" وقد سطرت نموذجا متفردا في مواجهة الأزمات يشار له بالبنان في العالم أجمع ومن الواجب علينا خلال المرحلة المقبلة الالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة من الفرق المعنية في الميدان. من جانبه أكد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة وبجهود أبنائها وكافة المقيمين على أرضها تقدم نموذجا متفردا في مواجهة الأزمات والتصدي للتحديات بعزيمة وإصرار لا تلين ومنهاج علمي مدروس