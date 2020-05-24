كابول تفرج عن ألفي معتقل من طالبان

الأحد 24 مايو 2020

صورة أرشيفية

أطلق الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، آلية الإفراج عن نحو 2000 معتقل من طالبان في ”بادرة حسن نية“، ردا على إعلان المتمردين وقفا لإطلاق النار لـ3 أيام، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.

وكتب المتحدث صديق صديقي على موقع ”تويتر“، أن ”الرئيس غني أطلق اليوم آلية للإفراج عما يصل إلى ألفين من سجناء طالبان، في بادرة حسن نية ردا على إعلان طالبان وقفا لإطلاق النار خلال عيد الفطر“.