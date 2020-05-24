شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني: الوضع الحالي يسمح بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة رفع الحجر والان مع التفاصيل

الأحد 24 مايو 2020 بوريس جونسون أكد رئيس الوزراء البريطاني " بوريس جونسون"، في تصريحات صحفية، نقلتها شبكة سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها، أن الوضع الحالي داخل بريطانيا يسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي، مؤكدا أن الحكومة تسعي لإعادة الأطفال إلي المدارس بداية من الشهر القادم.





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