شكرا لقرائتكم خبر عن الثانية عالميا في إصابات كورونا ..أمريكا تبحث حظر القادمين من البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن الولايات المتحدة ستفرض على الأرجح قيودا على القادمين من البرازيل، وذلك بعد أن احتلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية المركز الثاني عالميا من حيث إصابات فيروس كورونا.

وقال أوبراين لشبكة (سي.بي.إس) إنه يعتقد أن قرارا سيصدر اليوم الأحد حول حظر دخول المسافرين القادمين من البرازيل.

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وأضاف "نأمل أن يكون قرارا مؤقتا، ولكن بسبب الوضع في البرازيل، سنتخذ كل خطوة ضرورية لحماية الشعب الأمريكي".

واحتلت البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا يوم الجمعة بعد الولايات المتحدة، وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت الآن أكثر من 347 ألف إصابة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الثلاثاء إنه يبحث فرض حظر على المسافرين القادمين من البرازيل.