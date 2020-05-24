شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: نريد إعادة المدارس في 1يونيو والان نبدء بالتفاصيل
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: الإرادة الجماعية ساعدتنا في مواجهة جائحة كورونا ،وأننا في وضع يسمح لنا بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي
ووأضاف جونسون : نريد إعادة الأطفال إلى المدارس في 1 يونيو ، مع الإبقاء على التباعد الاجتماعي .
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