شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل «صفر» إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 9 حالات تعافٍ جديدة في محافظة الخليل.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة ، في بيان اليوم : إن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بلغ 602 إصابة في جميع المحافظات منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين، منها 319 في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أن حصيلة الحالات النشطة بلغت 122 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و24 حالة في محافظة الخليل، و38 في المحافظات الجنوبية.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة سُجلت في السموع 8 حالات، والظاهرية "حالة واحدة "، لترتفع حصيلة التعافي إلى 475 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 78.9% من مجمل الإصابات المسجلة .