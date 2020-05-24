صحة ميسان تعلن شفاء مصابين اثنين من كورونا

وقالت صحة ميسان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مصابين اثنين تماثلا للشفاء من فايروس كورونا المستجد بعد ظهور نتائج فحصهم سالبة ولفحصين متتاليين تفصل بينهما فترة زمنية محددة".

وأضاف البيان أنه "سوف يتم اخراجهم من ردهة العزل ليستكملوا بقية الاجراءات الوقائية"، مشيراً الى أنه "بهذا يصل عدد المتشافين من هذا المرض الى 45 حالة شفاء".