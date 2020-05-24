تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا شرقي صلاح الدين

اعلنت دائرة صحة صلاح الدين، الاحد، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا شرقي المحافظة.
وقالت دائرة الصحة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في قضاء الطوز".
واعلنت وزارة الصحة، امس السبت، عن تسجيل 308 اصابات جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما اكدت تماثل ٥٣ حالة للشفاء.
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