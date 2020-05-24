"لوفتهانزا" الألمانية ستستأنف رحلاتها إلى 20 وجهة بدءا من منتصف حزيران

كشفت متحدّثة باسم شركة الطيران الألمانيّة العملاقة "لوفتهانزا" الّتي تجري محادثات مع الحكومة الألمانية للحصول على حزمة إنقاذ قدرها تسعة مليارات يورو (9.8 مليار دولار)، أنّ "الشركة ستستأنف رحلاتها إلى 20 وجهة، منها أماكن عطلات رئيسيّة، بدءًا من منتصف شهر حزيران الحالي".
وأوضحت أنّ "لوفتهانزا" ستُسيّر رحلات إلى مايوركا وكريت ورودس وفارو والبندقية وإبيزا وملقة"، مشيرةً إلى أنّ "الرحلات ستنطلق من فرانكفورت، وأنّ الشركة ستكشف عن وجهات أُخرى في نهاية الأسبوع المقبل".
تأتي الخطوة بعد أقل من أسبوعين من إعلان الشركة عن خطط لاستئناف الرحلات إلى وجهات أُخرى منها لوس أنجليس وتورونتو ومومباي اعتبارًا من حزيران.
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