سلطات دمشق: قوات تركية تخطف عشرات المدنيين شمال شرق سوريا

اتهمت دمشق ​القوات التركية​ و الفصائل السورية المسلحة المتحالفة معها اليوم الأحد، باختطاف أكثر من 30 مدنيا في ​محافظة الحسكة​ شمال شرقي البلاد، معتبرةً أن "قوات الاحتلال التركي و مرتزقته اختطفوا أكثر من 30 مدنيا في قرية تل حلف بريف ​رأس العين​ شمال غرب الحسكة".

وانتشر ​الجيش التركي​ في حزيران 2019 بمنطقة واسعة عمقها 30 كيلومترا ​شمال شرق سوريا​ جراء عملية "نبع السلام" التي شنها مدعوما مما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" ضد "​وحدات الحماية الكردية​"، التي تعتبرها أنقرة جهات إرهابية.