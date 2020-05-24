سلطات دمشق: قوات تركية تخطف عشرات المدنيين شمال شرق سوريا

اتهمت دمشق القوات التركية و الفصائل السورية المسلحة المتحالفة معها اليوم الأحد، باختطاف أكثر من 30 مدنيا في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، معتبرةً أن "قوات الاحتلال التركي و مرتزقته اختطفوا أكثر من 30 مدنيا في قرية تل حلف بريف رأس العين شمال غرب الحسكة".
وانتشر الجيش التركي في حزيران 2019 بمنطقة واسعة عمقها 30 كيلومترا شمال شرق سوريا جراء عملية "نبع السلام" التي شنها مدعوما مما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" ضد "وحدات الحماية الكردية"، التي تعتبرها أنقرة جهات إرهابية.
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